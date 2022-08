Praticamente fatta per il trasferimento dell’olandese attaccante del Barcellona, Depay alla Juventus, serve la risoluzione.

Depay è praticamente un nuovo giocatore della Juventus, sembra tutto fatto tra l’olandese e la squadra bianconera per un biennale con opzione per il terzo anno per circa 5 milioni + 2 milioni di euro bonus a stagione. Cosa manca per la conclusione della trattativa e annuncio finale? la risoluzione del contratto con il Barcellona. Pochi dettagli, arretrati da sistemare e mensilità ma oramai è tutto in dirittura di arrivo.

Memphis Depay

Per il resto del mercato c’è la situazione Adrien Rabiot che sembra in via di definizione la trattativa con il Manchester United per circa 17 milioni di euro per il trasferimento del francese in Premier League, per il calciatore un contratto da oltre 7 milioni di euro a stagione.

Paredes è sempre pronto per poter arrivare nel momento in cui partirà il calciatore francese oltre Rovella in prestito al Monza. Anche Arthur andrà via con il Valencia che non molla la presa sul regista brasiliano.

