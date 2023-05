Juventus punta nell’orgoglio dalla festa Napoli? Allegri lo svela in conferenza stampa: «Quando vedi vincere gli altri…»

I festeggiamenti del Napoli dopo la vittoria dello scudetto hanno punto nell’orgoglio la Juventus. A rivelarlo è stato Allegri in conferenza stampa.

PUNTI NELL’ORGOGLIO DAI FESTEGGIAMENTI DEL NAPOLI – «La squadra è sempre punta nell’orgoglio. Quando sei alla Juventus, che storicamente lotta per tutte le competizioni, è normale. Al terzo anno che non riusciamo a essere competitivi per il campionato, il prossimo anno dobbiamo tornare competitivi e lottare per il campionato. Vincere non è facile, è una cosa straordinaria. Su questo non c’è nessun dubbio. Quando vedi vincere gli altri ti viene ancora più voglia ma fa parte del gioco. Dobbiamo far loro i complimenti per quello che han fatto, ma dobbiamo pensare a noi. Ciò vuol dire cercare di giocare la Champions l’anno prossimo e abbiamo due strade: o i primi quattro posti o la vittoria dell’Europa League che non è assolutamente facile».

