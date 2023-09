Juventus, rosso di circa 115 milioni ma Elkann non è preoccupato. Nuovo aumento di capitale? Ultime sulla situazione finanziaria del club

Tuttosport questa mattina fa il punto sui conti in casa Juventus in relazione al bilancio che, se pur rinviato, dovrà essere approvato da qui a breve.

Il disavanzo di circa 115 milioni, dimezzato rispetto ai 239 milioni di deficit dello scorso anno, al momento non preoccupa né la dirigenza bianconera né l’azionista di riferimento John Elkann: anche se tra le controllate della Exor alla Juventus è toccata la maglia nera, il nuovo corso della società, improntato su sostenibilità, taglio dei costi legati alla gestione dei giocatori (monte ingaggi e ammortamento dei cartellini) e valorizzazione dei giovani, ha già prodotto degli effetti.

Con il ritorno dell’utilizzo al 100% dello Stadium, dopo gli anni di pandemia, aumentano i ricavi da gara, anche se Ferrero & C. dovranno fare a meno degli 80 milioni che in media l’Uefa ha versato negli ultimi dieci anni nelle casse del club. La mancata partecipazione alle coppe europee creerà un buco nei conti bianconeri, ma finora, nonostante le voci insistenti, Exor non sembra intenzionata a procedere con un nuovo aumento di capitale. Anzi. Si prepara a rifinanziare il bond da 170 milioni in scadenza nel primo trimestre 2024.

