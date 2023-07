Juventus, scaduto il contratto per tre giovani. Cosa succede ora per quanto riguarda il futuro di questi giocatori di Next Gen e Primavera

Il 30 giugno ha sancito la fine del matrimonio di Felix Nzouango e Marco Raina con la Juventus Next Gen, Luciano Pisapia con la Juve Primavera. I tre giocatori, in scadenza di contratto, non hanno rinnovato, dunque il loro accordo con i colori bianconeri è al momento scaduto.

Valutazioni in corso all’interno del club per una possibile firma più avanti per quanto riguarda i tre giovani, che comunque hanno iniziato ad attirare gli interessi di diverse squadre. Raina piace in Serie B ad Ascoli e Bari (c’era anche il Sudtirol, che ha virato però su Drago) oltre ad alcuni club di Serie C; mercato in C anche per Pisapia, che interessa a Gubbio, Novara, Pontedera ma non solo.

