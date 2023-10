Juventus, si ripopola la Continassa: in quattro rientrano oggi dopo le fatiche con le rispettive Nazionali. Da domani gruppo al completo

Come scrive Tuttosport oggi alla Continassa rientreranno i polacchi Szczesny e Milik, reduci dalla vittoria contro le Isole Far Oer e dal pareggio con la Moldovia, il turco Yildiz, alla prima convocazione con la Turchia di Montella che ha battuto Croazia e Lettonia strappando già il pass per Euro 2024, e Iling-Junior, che con l’Under 21 inglese ha dilagato contro la Serbia ma è stato sconfitto dall’Ucraina.

Domani pomeriggio la Juventus dovrebbe invece tornare al completo: alla Continassa sono attesi gli azzurri (Locatelli, Gatti e Kean) e l’Under 21 Miretti, che hanno goduto di un giorno di riposo dopo le fatiche con l’Italia, Kostic, Rabiot e, per ultimi, gli americani: sia quelli del Nord, McKennie e Weah dagli Stati Uniti, sia dal Sud con Bremer, unico brasiliano visto che Danilo è già rientrato lunedì perché si è infortunato. Con il gruppo riunito Allegri potrà così preparare la sfida di San Siro contro il Milan

The post Juventus, si ripopola la Continassa: in quattro rientrano oggi appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG