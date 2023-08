Juventus Women, clamoroso per il futuro di Bonfantini: l’attaccante è ad un passo dall’Inter. Tutti i dettagli

Finalmente si sarebbe arrivati a una conclusione della telenovela Bonfantini. L’attaccante della Juventus Women – che sarebbe dovuta restare un’altra stagione alla Sampdoria per sua volontà – ripartirà dall’Inter. Si può chiudere nei prossimi giorni per il prestito, non prima che Stefano Braghin sarà rientrato in Italia dalla spedizione Mondiale.

+++ Agnese #Bonfantini è a un passo dall’#Inter. Si attende rientro di Braghin in Italia per chiudere. Prestito +++#JuventusWomen — Mauro Munno (@Maumunno) August 3, 2023

La soluzione Inter è gradita al club bianconero perché test più probante rispetto alle alternative Parma e Sassuolo. La fumata bianca è vicina.

