Juventus Women, un recupero per il Pomigliano: è tornata a disposizione! C’è un importante rientro nelle fila bianconere

La Juventus Women scende in campo oggi alle 15 contro il Pomigliano. Dopo il infortunio di Nystrom c’è una buona notizia per Montemurro che dovrebbe avere nuovamente a disposizione Barbara Bonansea (reduce da lesione all’adduttore).

BB11 in settimana è tornata ad allenarsi in gruppo e dovrebbe partire perlomeno dalla panchina. Resta il ballottaggio per il ruolo di centravanti, con Thomas favorita.

The post Juventus Women, un recupero per il Pomigliano: è tornata a disposizione! appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG