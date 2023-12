Cambiaso show, per Gazzetta il migliore in campo: «Gara d’intelligenza tattica mostruosa». L’esterno della Juve brilla contro il Napoli

Grande partita di Andrea Cambiaso contro il Napoli in entrambe le fasi. L’esterno della Juventus, autore dell’assist per il gol di Gatti, è il migliore in campo secondo La Gazzetta dello Sport.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7,5 – Gara d’intelligenza tattica mostruosa, esaltata dal doppio lavoro di assalitore di fascia e marcatore di Kvara. In più, l’assist a Gatti.

TUTTOSPORT 7 – Con la palla è tra i più frizzanti, senza riesce a irretire persino Kvara. Al momento dell’ultimo passaggio pecca spesso di frenesia o d’entusiasmo: spesso, ma non sempre, come testimonia il ricamo per l’incornata di Gatti.

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – Mica timido nella sfida con Kvara, anzi, e di certo falloso: 4 colpi nel primo tempo mai sanzionati. L’avvio in fase offensiva è discreto, poi il Napoli cresce e lui si abbassa. Ma regge. Così come richiede la serata.

