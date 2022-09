L’ex allenatore delle giovanili della Juventus Zauli ha parlato di Miretti in vista del match contro il PSG

Lamberto Zauli, ex allenatore delle giovanili della Juventus, ha parlato di Fabio Miretti in una intervista a Tuttosport.

SFIDA CON IL PSG – «Vederlo sfidare mostri sacri come Neymar e Mbappé fin dal primo minuto, per certi versi, sarebbe una sorpresa. Ma Fabio ha evidenti qualità e, forse ancor più importante, una spiccata personalità: con queste doti, secondo me, può giocare ovunque e contro chiunque».

FUTURO – «Fabio ha il calcio nel sangue, ci sono tutte le possibilità di essere di fronte a un grande talento. Sono convinto che si ritaglierà il suo spazio, soprattutto se continuerà a giocare con la sicurezza mostrata finora: non solo in Serie A in generale, ma proprio nella Juventus. Gioca già in una delle squadre più forti al mondo e può fin da subito diventare il protagonista di un’ottima stagione».

LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JUVENTUS NEWS 24

L’articolo Juventus, Zauli: «Miretti pronto per il PSG, ha il calcio nel sangue» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG