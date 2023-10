Kaio Jorge ancora escluso dai convocati: non decolla l’avventura al Frosinone dell’attaccante brasiliano della Juve

Kaio Jorge è stato escluso ancora una volta dalla lista dei convocati di Di Francesco per la partita che il Frosinone giocherà domani alle 15 contro il Verona. L’avventura dell’attaccante brasiliano di proprietà della Juve, insomma, non decolla visto che fino a questo momento, per problemi vari, non è mai sceso in campo.

Sono regolarmente convocati, invece, gli altri due bianconeri Barrenechea e Soulé.

The post Kaio Jorge ancora escluso dai convocati: non decolla l’avventura al Frosinone appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG