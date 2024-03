Anche il Lille avrebbe messo nel mirino Kaio Jorge. La Juve lo valuta circa 15 milioni di euro: gli aggiornamenti

Come rivelato da Tmw, Kaio Jorge, attualmente in prestito al Frosinone dalla Juve, sembra essere l’oggetto del desiderio di diversi club europei. Infatti, su di lui non ci sarebbe solo lo Sporting Lisbona, ma anche il Lille che sembra aver messo gli occhi sul talentuoso centravanti brasiliano, considerandolo come una possibile alternativa per a Jonathan David.

La valutazione che fa la Juve di Kaio Jorge è di 15 milioni di euro, la sua esperienza in Serie A ha visto alti e bassi, con soli tre gol segnati in 17 partite. Adesso resta capire cosa vorrà fare il club bianconero con il giocatore brasiliano.

The post Kaio Jorge Juve, spunta un’altra pretendente – le ULTIME appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG