Weston McKennie, oggi, ha lavorato parzialmente in gruppo e spera di essere a disposizione per Juve Atalanta di domenica 10 marzo

Come rivelato da Sky Sport, Weston McKennie potrebbe recuperare in vista della gara contro l’Atalanta. Non è da escludere che Massimiliano Allegri possa utilizzarlo fin dal primo minuto visto l’infortunio di Carlos Alcaraz.

Solo nei prossimi giorni, però, si capirà se la Juve potrà contare su McKennie per la partita di domenica.

The post Infortunio McKennie, sarà titolare contro l’Atalanta Cosa filtra appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG