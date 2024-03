Francesco Oppini ha parlato del futuro della panchina della Juventus. Ecco le parole del noto tifoso bianconero

Il noto tifoso bianconero, Francesco Oppini, a Tmw Radio, ha parlato del futuro della panchina della Juventus.

PAROLE – «E’ un allenatore che ha fatto la storia del calcio italiano e della Juventus, lui è un grande gestore più che un allenatore ma in questa Juve oltre a Giuntoli, con la dirigenza cambiata dopo quanto accaduto, l’unico uomo di campo con esperienza che può stare in una panchina di questo calibro è Allegri. Perché la Juve non è ancora strutturata come prima. Avere dei big con esperienza dà una mano, ma in questa Juve chi ha l’esperienza Allegri oggi è anche la dirigenza della Juve nello spogliatoio. Vedo poco di juventinità in generale».

