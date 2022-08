Autrice di una doppietta al debutto in Serie A contro il Milan Femminile, Zsanette Kajàn ha esperesso la sua soddisfazione

«Sono molto felice per la vittoria e per questi tre punti, abbiamo lavorato duro nelle ultime sei settimane per questo appuntamento. Sapevamo che sarebbe stata dura e tutte abbiamo dato il 100%. Abbiamo sofferto in qualche momento, ma questo è il calcio: abbiamo creato molte chances e le abbiamo capitalizzate, il Milan si è aperto nel finale aumentando la pressione ma abbiamo resistito. Spero che al nostro debutto casalingo avremo tanti tifosi, il dodicesimo uomo significa molto per noi. Dobbiamo comunque lavorare molto sulle nostre debolezze e sviluppare i nostri punti di forza, il campionato è molto lungo e non possiamo rilassarci»

