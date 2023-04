Ricardo Kakà, ex leggenda del Milan, ha fatto i complimenti a Paolo Maldini per il lavoro alla guida del club rossonero

Ospite a Radio Rossonera, Ricardo Kakà, leggenda del Milan, ha dichiarato:

«Sono contentissimo di vedere Paolo che fa molto bene come dirigente. Non che lo sapessi già, però lo immaginavo già da quando giocava. Per come è fatto lui, per la sua volontà, per il suo carattere e per la maniera con cui affronta vita e calcio. È stato bellissimo vederlo vincere lo Scudetto l’anno scorso. Mi fa molto molto piacere e per me è un esempio. È tornato nel calcio dopo 10 anni e forse anche per me ci vorrà quel tempo. Il mio futuro? Adesso ormai da 5 anni ho smesso di giocare, ho studiato un po’ di calcio perché volevo imparare cose anche al di fuori ma attraverso il calcio. Ho visto che per fare un bel lavoro in questo sport devi prenderti molto tempo e lavorare. Per il momento ho tanta voglia di stare vicino alla mia famiglia. Non penso sarà a breve il mio ritorno nel calcio, ma probabilmente nel futuro sì».

