Calciomercato Milan, l’Eintracht Francoforte ha salutato Daichi Kamada, obiettivo del club rossonero a parametro zero

L’Eintracht Francoforte ha voluto salutare Daichi Kamada, obiettivo di calciomercato Milan. Ecco il post social:

6 Jahre lang ein Adlerträger – Danke für deinen Einsatz, Daichi! 179 Spiele

40 Tore

33 Vorlagen

DFB-Pokalsieger, Europa-League-Sieger Wir wünschen dir für deinen weiteren Weg alles erdenklich Gute. #SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) June 5, 2023

Uno di noi per 6 anni, grazie per il tuo impegno Daichi. 79 partite, 40 gol e 33 assist. Un DFB Pokal e un’Europa League. Ti auguriamo tutto il meglio per il tuo viaggio futuro. Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare la firma sul quadriennale col club rossonero.

