Kessié all’Al-Ahli: visite mediche a Parigi per l’ex obiettivo Juve. Cifre e dettagli dell’affare con il Barcellona per il centrocampista

Nuova avventura per Franck Kessié. Come riferito da Fabrizio Romano, l’ex Milan si trova ora a Parigi per sottoporsi alle visite mediche come nuovo giocatore dell’Al-Ahli.

Mancano gli ultimi dettagli sull’accordo per l’annuncio del giocatore. Al Barcellona andranno circa 15 milioni per il centrocampista. Kessie ha scelto l’Arabia Saudita, dopo essere stato seguito nelle ultime settimane dalla Juventus.

