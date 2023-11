Khephren Thuram Juve, l’annuncio dell’agente: «Ho letto le notizie, posso dire questo». Il centrocampista è un obiettivo bianconero

Nell’intervista concessa al Corriere dello Sport l’agente Rafaela Pimenta ha parlato anche del futuro del suo assistito Khephren Thuram, oggetto del desiderio del calciomercato Juve.

Le sue dichiarazioni: «Ho letto le notizie, ma non so come andranno le cose. Lui è un giocatore molto importante per il Nizza, la sua famiglia conosce il calcio ed è seria. È veramente troppo presto».

