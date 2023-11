Kiwior Milan, i rossoneri hanno fatto un sondaggio: la risposta dell’Arsenal sull’ex Spezia per gennaio

Il mercato Milan ha effettuato negli ultimi giorni un sondaggio per il difensore dell’Arsenal Kiwior.

Come riportato da calciomercato.com, il club inglese non ha aperto al prestito per l’ex Spezia.

