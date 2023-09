Kjaergaard Juve, parte la sfida per arrivare al centrocampista danese: altri due club italiani sulle sue tracce

Secondo quanto scrive calciomercato.com, già a gennaio la Juve potrebbe tentare l’assalto a Kjaergaard, centrocampista danese in forza al Salisburgo che ha però attirato gli interessi di altri club italiani.

Anche Roma e Milan stanno infatti pensando all’acquisto del giocatore, ma dovranno fare in fretta prima che vada in porto il solito piano targato Red Bull: un altro anni in Austria e poi il naturale approdo alla “sorella” Lipsia.

