Juventus in Nazionale: un solo calciatore bianconero oggi impegnato con la propria selezione. Il comunicato

Un solo calciatore della Juventus oggi impegnato con la propria Nazionale, come spiega lo stesso club con un comunicato ufficiale.

LA NOTA – Chi scende in campo, oggi, 11 settembre 2023, della Juventus con le Nazionali? Giocherà l’Inghilterra Under 21 di Samuel Iling-Junior.

Primo e unico impegno per Sam in questa pausa. Alle 18:00 l’Inghilterra U21 affronta il Lussemburgo U21 nella gara di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. È la prima gara del girone per gli inglesi, mentre il Lussemburgo ne ha già giocata, e vinta, una. Per Iling-Junior può essere l’esordio in gara ufficiale con l’Inghilterra Under 21.

GIOCATORI DELLA JUVENTUS IN CAMPO OGGI 11 SETTEMBRE CON LE NAZIONALI, IL RECAP

Samuel Iling-Junior | Lussemburgo U21 – Inghilterra U21 ore 18:00.

