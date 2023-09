Calciomercato Juve: Giuntoli prepara un colpo da oltre 20 milioni per gennaio. Chi è l’obiettivo del dirigente bianconero

Il calciomercato Juve sarebbe sulle tracce di Sacha Boey. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club bianconero avrebbe puntato il mirino sul difensore del Galatasaray.

La Juve avrebbe voluto ingaggiare il giocatore già in estate, ma si è scontrata contro la volontà del Galatasaray di tenerlo in vista della partecipazione Champions League. Il club turco chiede almeno 22 milioni di euro: non sono mancati dei sondaggi da parte di formazioni inglesi come Arsenal e Burnley, ma le cifre offerte sono state tutte inferiori ai 20 milioni. Non è da escludere che la Juve possa presentare una proposta a gennaio, anche se la destinazione più gradita al calciatore sarebbe la Premier League.

