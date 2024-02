Il calciatore dell’Inter Davy Klaassen si racconta così, ecco il retroscena sulle cinque qualità che non conosciamo del nerazzurro

Davy Klaassen è intervenuto in occasione del match day prima di Inter-Salernitana– Così il nerazzurro si è raccontato.

KLAASSEN – «5 qualità? Determinazione: insieme alla passione permettono di superare ogni difficoltà. Lavoro duro: è la base di tutto, ho lavorato duramente per arrivare dove sono e ne sono orgoglioso. Visione: essere nel momento giusto nella giusta posizione. Istinto: seguire il gioco, essere pronto ad aiutare la squadra in diversi modi, anche con i gol. Lavorare per la squadra: la condivisione delle fatiche e degli obiettivi con i compagni è fondamentale».

