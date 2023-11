Kolasinac promuove l’obiettivo della Juve: «Mi colpisce la maturità dei suoi 19 anni. È umile». Le parole del difensore dell’Atalanta

Sead Kolasinac, difensore dell’Atalanta, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del compagno di reparto Giorgio Scalvini, obiettivo del calciomercato Juve.

Le sue parole: «Mi colpisce la maturità dei suoi 19 anni. Legge bene il gioco, sa cosa fare con la palla, difendere uno contro uno, come usare il fisico in marcatura: è bello averlo accanto in difesa. Ma anzitutto è un bravo ragazzo, anche umile: se non perde questo carattere, avrà una grandissima carriera».

The post Kolasinac promuove l’obiettivo della Juve: «Mi colpisce la maturità dei suoi 19 anni. È umile» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG