Koopmeiners e Ederson osservati speciali della Juve: entrambi in gol in avvio di Atalanta-Frosinone. Nerazzurri sul velluto

Koopmeiners e Ederson sono in cima alla lista della dirigenza della Juve per rinforzare il centrocampo. Osservati speciali al Gewiss Stadium anche in occasione di Atalanta-Frosinone.

I bergamaschi sono già avanti 3-0 ed entrambi gli obiettivi di mercato sono andati in gol: il centrocampista olandese dal dischetto per il momentaneo vantaggio, l’ex Salernitana ha firmato il raddoppio al 13° minuto.

