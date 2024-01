Marcello Lippi, dopo aver ricevuto il Premio Maestrelli, ha parlato anche di Juve e lotta Scudetto. Le sue dichiarazioni riportate da TMW.

LIPPI – «Critiche ad Allegri? L’allenatore della Juventus sarà sempre criticato, così come quelli delle big italiane. Max è un tecnico di grande cultura sportiva, quest’anno si giocherà fino in fondo lo Scudetto. Juventus? Mi piace sempre, ma è una squadra che piace se vince. È una formazione che ha sempre rinnovato e puntato sui giovani. Yildiz? Per il momento non mi ricorda nessuno della mia Juve, non l’ho visto molto bene. Per giudicarlo devo guardarlo tutto l’anno».

