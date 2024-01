Koopmeiners Juve, Giuntoli andrà alla carica in estate per il centrocampista olandese dell’Atalanta. Il piano del dirigente

Come svelato da La Stampa, in estate la Juve punterà forte sull’acquisto di Teun Koopmeiners dell’Atalanta, primo vero obiettivo per andare a rinforzare il centrocampo. I bergamaschi chiedono 40 milioni di euro per l’olandese, ma Giuntoli non si fa intimorire e prepara il colpo.

I soldi per sistemare i conti e per dare l’assalto al giocatore arriverebbero dalla qualificazione in Champions e da quella al Mondiale per Club del 2025, oltre che dalla possibile cessione di Matias Soulé (40 milioni di euro). Madama si prepara, con Samardzic sempre in seconda fila.

