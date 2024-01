Kostic fa felice Allegri: con Leao batte tutti in Serie A. I numeri del serbo in 19 partite di campionato con la Juve

Kostic, con Leao, è primo in classifica in Serie A per “big chances create” con 10 in 19 partite in campionato con la Juve (di cui 17 da titolare).

A riportare i numeri è Sky Sport, spiegando che dietro al bianconero e al rossonero nelle altre posizioni ci sono Dimarco, Giroud, Zirkzee e Felipe Anderson. E’ anche per questo che Allegri lo considera un elemento importante nella sua Juve.

