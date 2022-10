Kouame: «Leao è il miglior giocatore della Serie A». Le dichiarazioni dell’attaccante della Fiorentina a DAZN

Christian Kouame parla così di Rafael Leao e di qualche aneddoto sull’ex Milan Jack Bonaventura in un’intervista a Dazn. Le dichiarazioni dell’attaccante della Fiorentina.

«Per me Leao è stato il migliore nella scorsa stagione, ha fatto un campionato straordinario. Per me il miglior giocatore della Fiorentina è Bonaventura, con lui scherzo molto, mi prende in giro spesso dicendo che prima giocava al Milan e ora con Kouame (ride, ndr). Io ho giocato nel settore giovanile dell’Inter, erano tutti molto bravi e con quei giocatori nessuno avrebbe scommesso su di me, non avrei mai pensato di essere arrivato così veloce in Serie A»

The post Kouame: «Leao è il miglior giocatore della Serie A» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG