L’Arabia Saudita si è inserita nelle trattative per Kalidou Koulibaly, difensore al momento nel mirino dell’Inter come sostituto di Skriniar

Stando a quanto si legge su Relevo, la Saudi Pro League si sarebbe fatta avanti per acquisire Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea nel mirino dell’Inter.

Non c’è alcuna trattativa in corso, ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare un’offerta, e la possibilità che questa pista sfumi per l’Inter è significativa.

L’articolo Koulibaly: l’Arabia Saudita cerca di beffare l’Inter proviene da Inter News 24.

