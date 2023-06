Nelle ultime ore, all’entourage di Kalidou Koulibaly, difensore cercato dall’Inter, è arrivata una super offerta dall’Al-Ittihad

Tra i club interessati a Kalidou Koulibaly, oltre all’Inter, c’erano anche gli arabi dell’Al-Ittihad. Il club arabo ha provato a bissare il colpo fatto con Benzema e Kanté. Tuttavia il centrale camerunese ha rispedito al mittente l’offerta, seppur faraonica. A riferirlo è il portale transalpino TeamFootball.fr.

Il centrale ex Napoli si vede ancora pronto a giocare almeno un’altra stagione ad alti livelli in Europa. Futuro in nerazzurro? Dipenderà da come andranno i dialoghi tra i dirigenti nerazzurri ed il Chelsea.

L’articolo Koulibaly strizza l’occhio all’Inter? Rifiutata l’offerta faraonica dell’Al-Ittihad proviene da Inter News 24.

