L’ex obiettivo di mercato Koulibaly ha parlato di Antonio Conte e della lotta scudetto che vede l’Inter sicuramente favorita

A Sport Mediaset, l’ex obiettivo dell’Inter Koulibaly ha parlato di Antonio Conte.

«Conte è un grande allenatore, lo conosco bene, mi ha sempre cercato nelle squadre in cui ha allenato. Lo stimo molto e lui lo sa, come stimo molto Garcia. Cambiare allenatore molto spesso non è la soluzione, spero che lascino ancora del tempo a Garcia. Scudetto? Tutte le squadre si sono rinforzate. Scudetto? Milan, Inter e Juve stanno bene e penso che il Napoli possa tornare ai livelli dell’anno scorso. Il Napoli è la mia favorita, spero che vincano campionato e coppe. Il mio cuore sta con il Napoli».

L’articolo Koulibaly su Conte: «Mi voleva l’Inter. Sullo scudetto…» proviene da Inter News 24.

