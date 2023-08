Krunic Fenerbahce: il Milan fa muro. Cosa filtra sul futuro del centrocampista bosniaco e la sua volontà. Ecco i dettagli

Secondo quanto riportato da TMW, il Fenerbahce punta Rade Krunic e ha presentato un’offerta molto importante al calciatore, sperando di convincerlo .

In tutto questo il Milan non vorrebbe privarsi del giocatore, almeno in questa fase del mercato, e solo un’offerta molto vantaggiosa potrebbe cambiare le carte in tavola.

The post Krunic Fenerbahce: il Milan fa muro. Cosa filtra appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG