Krunic Milan: il Fenerbahce non molla! Le prossime mosse. Il club turco vuole il centrocampista rossonero a tutti i costi

Non ha intenzione di mollare il Fenerbahce per Rade Krunic. Il club turco aveva avanzato una prima offerta, di 4-5 milioni, ma il Milan è stato chiaro: incedibile, o cedibile per cifre triple rispetto a quelle proposte.

Secondo quanto riporta Daniele Longo su Twitter, il Fenerbahce non molla: settimana prossima prevista nuova offerta al Milan. Non è ancora chiaro a quanti ammonti l’offerta.

The post Krunic Milan: il Fenerbahce non molla! Le prossime mosse appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG