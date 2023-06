Dejan Kulusevski via dalla Juve, c’è la conferma anche da parte del club bianconero: cifre e dettagli dell’operazione

Anche la Juventus conferma la cessione di Dejan Kulusevski. Tutti i dettagli sul passaggio dello svedese al Tottenham.

IL COMUNICATO – Torino, 17 giugno 2023 – Juventus Football Club S.p.A. comunica che la Società Tottenham Hotspur F.C. ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dejan Kulusevski per un corrispettivo pari a € 30 milioni, pagabile in 6 esercizi.

Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 12,8 milioni.

The post Kulusevski via dalla Juve: anche i bianconeri confermano. Cifre e dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG