Zdravko Kuzmanovic, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno.

PAROLE – «Seguo sempre i Viola e sono contento per questa ottima stagione. Ora ha la possibilità di raggiungere una finale europea, in una competizione in cui è la favorita. In Coppa Italia faccio il tifo per la Fiorentina, visto che all’ Inter non ho giocato molto. In gara secca può succedere di tutto. Credo che Cabral possa essere decisivo. Da Jovic ci aspettiamo sempre il massimo: ha qualità, ma non so perché non la dimostra in campo. Un giocatore che mi somiglia molto è Castrovilli».

