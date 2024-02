Jose Maria La Cagnina, attaccante e prodotto del vivaio Inter, è scomparso a soli 50 anni, l’Udinese ne ha dato l’annuncio

Ennesimo lutto nel mondo del calcio. Jose Maria La Cagnina, ex prodotto del vivaio dell’Inter, è morto a soli 50 anni. Il comunicato dell’Udinese, squadra in cui l’ex attaccante ha lavorato nei panni di istruttore del settore giovanile.

ANNUNCIO UDINESE – «Ci troviamo a comunicare quel che mai avremmo voluto. Il nostro caro Josè ci ha lasciati, e con lui se ne va un enorme persona che da tanti anni ha rappresentato Udinese Academy. Josè è stato in questi anni grande esempio per i ragazzi e gli adulti che hanno potuto condividere con lui momenti sportivi e non, ha sempre messo i ragazzi al primo posto, esportando i valori condivisi con la famiglia di Udinese Academy dentro e fuori dal campo. Ci stringiamo con estremo affetto attorno alla famiglia in questo momento buio. Il nostro impegno continuerà con l’obiettivo di portare avanti il gran lavoro svolto con grande cura in questi anni, sarai sempre con noi. Ciao Josè»

