La classifica dei 50 brand calcistici più ricchi: il Manchester City primo, tra le italiane in crescita il Milan

L’agenzia di consulenza Brand Finance ha stipulato la sua classifica dei 50 brand calcistici di maggiore valore al mondo. Ad occupare la prima posizione è il Manchester City, che nel 2023 ha superato il Real Madrid con un valore di un miliardo e mezzo di euro.

Per quanto riguarda le italiane, la Juve si conferma la prima, all11ª posizione di classifica, ma in calo. Un dato opposto rispetto al Milan, che nel 2023 è il brand calcistico che è cresciuto di più ed è al 15° posto, sotto all’Inter 14ª. Gli altri club italiani in classifica sono Napoli 18ª, Roma 21ª e Lazio 45ª.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG