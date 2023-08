I nerazzurri sono abbastanza convinti di scommettere sulla punta dell’Arsenal ma alcune sue caratteristiche fanno riflettere.

L’Inter ha urgente bisogno di un attaccante centrale quando ormai non manca molto alla fine della sessione di calciomercato. È palese che il voltafaccia di Lukaku abbia colto alla sprovvista i dirigenti che non pensavano neanche lontanamente ad un piano B. Svanito Scamacca i nerazzurri valutano ora Balogun, Taremi e Beto. Il primo costa tanto ma è l’obiettivo numero uno.

Mehdi Taremi

Come evidenzia il Corriere della Sera l’anglo-americano è promettente ma non ha le caratteristiche soprattutto fisiche richieste da Inzaghi: si tratta di un’ottima seconda punta soprattutto di movimento. Perciò il pensiero di Marotta e Ausilio sarebbe quello di acquistare ancora un altro attaccante oltre a lui. Iniziare la stagione con 5 punte non rientrerebbe nei piani, occorrerebbe quindi cedere Correa; operazione che si sta rivelando molto molto complicata. In tutto ciò Balogun costa almeno 40 milioni e quindi l’ipotetica altra punta andrebbe acquistata a costo zero o quasi.

L’articolo La controindicazione di Balogun proviene da Notizie Inter.

