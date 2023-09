La Curva Sud bianconera non ci sarà domani sera per Juve Lecce: svelato il motivo di questa clamorosa scelta

Dopo il ritorno nel match contro la Lazio, la Curva Sud della Juve non sarà presente domani sera allo Stadium per il match contro il Lecce.

Il motivo? La parte più calda del tifo bianconero lamenta come non sia cambiato nulla nei rapporti con la società. Le limitazioni (niente striscioni, niente bandiere, niente megafoni e niente tamburi) sono ancora presenti e scoraggiano i sostenitori a presentarsi per il match con i salentini. Probabile però la presenza per il derby con il Torino.

