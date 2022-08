La Federcalcio tedesca: «La lotta per il titolo non esiste più e sfortunatamente il Bayern continuerà a dominare». Le parole del consigliere della DFB

La Federcalcio tedesca ha commentato la situazione della attuale Bundesliga, con il Bayern Monaco che ha cannibalizzato il campionato rendendo nulla la lotta per il titolo. Ecco le parole di Heribert Bruchhagen, consigliere della DFB:

«Questo divario si è ampliato da quando i fondi sono stati ridistribuiti nel 1992. Prima tutti i club ricevevano gli stessi soldi e già allora il Bayern era la squadra più competitiva”.

Poi, sulla situazione attuale: “La lotta per la qualificazione alle coppe è sempre avvincente, così come quella per evitare la retrocessione. Ma la corsa al titolo non esiste più. Leverkusen, Dortmund e Lipsia lotteranno per le prime posizioni ma non sono concorrenti del Bayern, va detto. Se è un problema lo strapotere del Bayern? Possiamo essere orgogliosi di avere un club del genere, ma la distanza con gli altri club sta aumentando ed è davvero triste. Ed è un problema che abbiamo creato noi stessi. La decisione è stata presa dodici anni fa, mi stupisco che qualche addetto ai lavori o tifoso se ne accorda ora. Ed è ormai troppo tardi. Sfortunatamente il Bayern continuerà a dominare il campionato».

The post La Federcalcio tedesca: «La lotta per il titolo non esiste più e sfortunatamente il Bayern continuerà a dominare» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG