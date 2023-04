La Juve celebra i suoi giovani in prima asquadra: «Next Gen in crescita costante». Il comunicato del club sul progetto

La Juve attraverso un comunicato ha celebrato il lavoro fatto dalla Next Gen per portare i giovani in prima squadra.

IL COMUNICATO – «Fagioli, Miretti e Soulé in Prima Squadra da inizio stagione, Iling-Junior e Barrenechea che si sono aggiunti ad annata in corso, Barbieri che esordisce da titolare: al di là dei numeri assoluti, questi sono fatti concreti che raccontano come il progetto Next Gen (che continua anche in campo, con una Finale di Coppa Italia conquistata e combattuta fino all’ultimo e una qualificazione ai Playoff più che possibile), sia in crescita costante e sia davvero entrato in una fase intensa e proficua».

The post La Juve celebra i suoi giovani: «Next Gen in crescita costante» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG