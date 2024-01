I bianconeri sui social festeggiano il ritorno in campo, la prima volta nel 2024 – FOTO

La Juventus, tramite il social X, ha festeggiato il ritorno in campo dei bianconeri per la prima volta nel 2024. «Il 2024 comincia in campo» ha scritto il club sui canali ufficiali.

Il 2024 comincia in campo pic.twitter.com/aXG17e2Jjj — JuventusFC (@juventusfc) January 1, 2024

