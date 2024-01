L’attaccante del Napoli ha festeggiato in discoteca il Capodanno e il suo compleanno: ecco cosa è successo

Victor Osimhen ha lasciato Napoli da qualche giorno per andare a giocare con la propria nazionale la Coppa d’Africa. Il numero 9 azzurro ha festeggiato in discoteca il Capodanno e il suo compleanno. Il centravanti è stato il protagonista in un night club di Lagos, immortalato in alcuni video, mentre lancia dei soldi finti.

The post Osimhen scatenato a Capodanno: lancia soldi finti in un night club di Lagos – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG