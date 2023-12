Da venerdì a lunedì, la giornata numero si annuncia piena di incontri interessanti. Ecco gara per gara cosa racconta la storia

JUVENTUS-NAPOLI – Tradizione favorevole ai bianconeri, che però non vincono da Andrea Pirlo, quando i marcatori furono Cristiano Ronaldo, Dybala e Insigne. Tre che oggi giocano non più per le due squadre, ognuno dei quali in tre continenti diversi. Ne è passato del tempo…

VERONA-LAZIO – Sono 10 le vittorie dei veneti, altrettanti i pareggi e 6 i successi biancocelesti. Prima di Sarri, la Lazio aveva una sequenza 4 affermazioni consecutive; con lui, l’intera posta non è più stata conquistata.

ATALANTA-MILAN – Il Diavolo vince spesso, ma la Dea fa qualche scherzo. Memorabile quello del 2014, con gol della vittoria ad opera di Brienza al sesto minuto di recupero con un calcio di punizione all’incrocio dei pali.

INTER-UDINESE – Oltre al passato favorevole, c’è la storia recente: l’Inter ha una striscia aperta di 5 vittorie di fila. Difficile pensare che vada a interromperla adesso che è in testa alla classifica.

FROSINONE-TORINO – Se non ci fosse il 2 senza il 3, bisognerebbe puntare sul risultato di 1-2, punteggio col quale si sono chiusi gli unici precedenti in Serie A tra le due squadre.

MONZA-GENOA – Primo appuntamento tra le due formazioni che spesso ricevono complimenti meritati per la loro personalità.

SALERNITANA-BOLOGNA – 4 i precedenti, 2 favorevoli ai campani, gli ultimi chiusi in parità. Ergo, se Thiago Motta va a vincere all’Arechi compie una piccola grande impresa in quanto inedita.

ROMA-FIORENTINA – L’ultima volta che i viola sono riusciti a farla franca era il 2019. Da allora solo sconfitte. Se non è un complesso, è qualcosa che gli somiglia. Al di là di ogni considerazione, è uno scontro che potrebbe lanciare una delle due verso un orizzonte Champions.

EMPOLI-LECCE – Anche in questo caso, come a Salerno, D’Aversa farebbe un’impresa in caso di vittoria perché nei 4 precedenti i salentini hanno raccolto un solo punto.

CAGLIARI-SASSUOLO – La metà delle volte è finita in parità. Un risultato che non farebbe certo piacere a Ranieri, ma anche Dionisi avrebbe bisogno di qualcosa in più.

