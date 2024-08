Il centrocampista nerazzurro è al centro di rumors di mercato anche se tutto fa pensare che non cambi squadra.

Un episodio che ha catturato particolarmente l’attenzione riguarda Davide Frattesi, giocatore dell’Inter che sembra trovarsi al centro di un interessamento concreto da parte della Roma. Nonostante la sua chiara importanza nelle dinamiche di squadra guidata da Simone Inzaghi, Frattesi vive una situazione di stallo che potrebbe portare a significative novità nella sua carriera.

Riserva di lusso

Giunto all’Inter lo scorso anno dopo un trasferimento considerevole dal Sassuolo, Davide Frattesi ha vissuto una stagione all’insegna di alti e bassi. Sebbene abbia dimostrato di essere un elemento prezioso nella mediana nerazzurra, l’ambizione del giocatore va oltre il ruolo di semplice subentrante. La voglia di maggiore continuità in campo spinge Frattesi a considerare altre possibilità, con la Roma che emerge come potenziale destinazione.

Daniele De Rossi

Il retroscena

La notizia che ha destato particolare interesse riguarda l’intervento diretto di Daniele De Rossi, attuale tecnico della Roma, il quale avrebbe personalmente contattato Frattesi già a giugno; lo riporta il Corriere dello Sport. L’ex campione giallorosso ha espresso la volontà di riportare a casa l’ex Sassuolo: Frattesi infatti è cresciuto nel settore giovanile giallorosso.

Gli scenari

Nonostante l’interesse e gli sforzi profusi, la strada per il trasferimento di Frattesi alla Roma si presenta tutt’altro che semplice, quasi impossibile in realtà. L’Inter ha già rifiutato un’offerta totale di 35 milioni di euro in cui era incluso anche il cartellino di Bryan Cristante, altro assistito dell’agente comune Beppe Riso. Per i nerazzurri Frattesi è praticamente incedibile.

