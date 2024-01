Il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha parlato della finale di Supercoppa di questa sera tra il Napoli e l’Inter, sua squadra del cuore

Ecco come Ignazio La Russa parla, con un certo orgoglio, dell’importanza della Supercoppa nel calcio mondiale, con un focus sulla finale di stasera tra Napoli e Inter.

LE PAROLE– «Ricordo quando la Serie A era il non plus ultra, tutti i campioni venivano da noi. Ora dobbiamo rincorrere la Premier e qualche altro campionato. Questa iniziativa ci fa comprendere che il calcio è un veicolo importante anche per l’economia italiana. Napoli-Inter? Ho la moglie napoletana, ma spero vinca l’Inter. Sono pronto ad applaudire il Napoli se gioca meglio, ma mi auguro non succeda»

L’articolo La Russa e la battuta su Napoli Inter in Supercoppa: l’ha detto davvero! proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG