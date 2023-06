Si ha la sensazione che ora stia finendo veramente l’avventura in nerazzurro del regista croato sedotto dalle sirene saudite.

Procede la trattativa tra Inter ed Al Nassr per Marcelo Brozovic e questa non è propriamente una buona notizia per i tifosi. Sembra infatti che la fumata bianca possa esserci anche se al momento la forbice è ancora ampia: Sky Sport racconta che l’offerta dei sauditi è salita da 15 a 18 milioni, ancora troppo poco.

Brozovic Marcelo

I nerazzurri chiedono 25 milioni ben consci dell’importanza che il croato ricopre nello scacchiere di Inzaghi ma anche dei 30 anni di età e dell’alto ingaggio che pesa sul bilancio. In tutto ciò anche il Barcellona si iscrive alla corsa proponendo la stessa cifra dell’Al Nassr. L’Inter lo sostituirebbe schierando Calhanoglu come regista in piante stabile e con l’acquisto di Frattesi.

L’articolo L’Al Nassr alza l’offerta, Brozovic verso la cessione ma c’è anche il Barcellona proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG