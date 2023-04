Le parole di Adam Lallana, calciatore del Brighton, sull’impatto di Roberto De Zerbi in Inghilterra. I dettagli

Adam Lallana è una delle colonne del Brighton, l’uomo «importante sia dentro che fuori dal campo» secondo il mister Roberto De Zerbi. Domani non sarà in campo nella semifinale di FA Cup contro il Manchester United e ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

MI PIACE DE ZERBI – «Perché vede il gioco come lo vedo io. Non solo tatticamente o con la palla, ma in quello che chiede ai giocatori, come vive la partita. Anche se lui non parla bene inglese, e io non parlo italiano, ci siamo capiti semplicemente guardandoci»

LO CONOSCEVA PRIMA CHE ARRIVASSE – «No. E mi imbarazza dirlo».

STAGIONE STORICA PER IL BRIGHTON – «Non c’è stata una partita rivelazione. Stiamo ancora costruendo la nostra squadra, aggiungendo qualcosa ogni settimana. Roberto continua ad aggiungere qualche dettaglio ogni volta, e quando vediamo che in campo funziona questo ci dà ancora più fiducia, ci spinge ad impegnarci ancora di più per giocare il tipo di calcio che lui vuole».

