Laporte Juve, conferme sull’obiettivo in casa Manchester City. I dettagli e le ultime di calciomercato

La Juventus è alla ricerca anche di un nuovo difensore in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il principale candidato è Aymeric Laporte.

Il centrale è in uscita dal Manchester City e rappresenta una buona occasione di mercato per i bianconeri. Occhi puntati, dunque, anche su Laporte per la difesa.

